یزدانی:طرح توزیع میوه نوروزی از روز دوشنبه در خراسان شمالی آغاز می شود

مهدی یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح توزیع میوه نوروزی از روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه در مراکز تعیین شده آغاز می‌شود و تا پایان ایام تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به جانمایی غرفه‌های عرضه میوه در سطح استان افزود: در مجموع ۸۰ غرفه برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده که از این تعداد ۲۵ غرفه متعلق به شبکه تعاونی روستایی و ۵۵ غرفه نیز متعلق به اصناف است.

سرپرست تعاون روستایی خراسان شمالی با اشاره به مصوبات ستاد تنظیم بازار استان گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، سیب زرد با قیمت هر کیلوگرم یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و پرتقال تامسون با قیمت هر کیلوگرم ۵۳۰ هزار ریال در مراکز رسمی توزیع عرضه می‌شود.

یزدانی هدف از اجرای این طرح را کمک به تنظیم بازار و تامین میوه مورد نیاز شهروندان در آستانه نوروز عنوان کرد و افزود: عرضه میوه با قیمت مصوب و کمتر از نرخ روز بازار، در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار شب عید انجام می‌شود.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تعاون روستایی در تامین و توزیع میوه شب عید اظهار داشت: این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه تعاونی روستایی و همکاری اصناف، تلاش کرده است تا میوه مورد نیاز مردم به‌موقع و با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

سرپرست تعاون روستایی خراسان شمالی در پایان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند برای خرید میوه شب عید با قیمت مصوب به غرفه‌ها و مراکز رسمی توزیع که توسط تعاون روستایی و اصناف در سطح استان تعیین شده است مراجعه کنند