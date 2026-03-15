به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی با عنوان «زندگی با آیه‌ها» ظهر یکشنبه، به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو و با حضور بانوان امدادگر جمعیت هلال احمر این شهرستان برگزار شد.

در این برنامه آموزشی، حجت‌الاسلام احمدنژاد به عنوان سخنران به تشریح مفاهیم قرآنی و آموزه‌های اخلاقی و انسانی پرداخت و بر نقش راهبردی تعالیم قرآن در هدایت زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در سبک زندگی اسلامی اظهار کرد: آیات قرآن تنها برای هدایت فردی نیستند، بلکه می‌توانند در عرصه‌های اجتماعی و فعالیت‌های خدمت‌رسانی به مردم نیز الهام‌بخش و راهگشا باشند.

این روحانی همچنین با اشاره به نقش مهم امدادگران هلال احمر در کمک به آسیب‌دیدگان و افراد نیازمند، بر ضرورت ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی بر پایه آموزه‌های اسلامی و قرآنی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام احمدنژاد افزود: پیوند میان آموزه‌های دینی و فعالیت‌های بشردوستانه می‌تواند روحیه ایثار، همدلی و فداکاری را در میان امدادگران تقویت کرده و به ارتقای کیفیت خدمات امدادی منجر شود.

گفتنی است این کارگاه در قالب برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو برگزار شد و با استقبال بانوان امدادگر هلال احمر همراه بود. برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند چنین برنامه‌هایی در آینده نیز برای ارتقای سطح آگاهی دینی و فرهنگی گروه‌های مختلف جامعه ادامه یابد.