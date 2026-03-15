۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

کارگاه «زندگی با آیه‌ها» در هلال احمر دالاهو برگزار شد

کرمانشاه - کارگاه آموزشی «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج مفاهیم قرآنی و تقویت فرهنگ دینی در میان بانوان امدادگر جمعیت هلال احمر شهرستان دالاهو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی با عنوان «زندگی با آیه‌ها» ظهر یکشنبه، به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو و با حضور بانوان امدادگر جمعیت هلال احمر این شهرستان برگزار شد.

در این برنامه آموزشی، حجت‌الاسلام احمدنژاد به عنوان سخنران به تشریح مفاهیم قرآنی و آموزه‌های اخلاقی و انسانی پرداخت و بر نقش راهبردی تعالیم قرآن در هدایت زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در سبک زندگی اسلامی اظهار کرد: آیات قرآن تنها برای هدایت فردی نیستند، بلکه می‌توانند در عرصه‌های اجتماعی و فعالیت‌های خدمت‌رسانی به مردم نیز الهام‌بخش و راهگشا باشند.

این روحانی همچنین با اشاره به نقش مهم امدادگران هلال احمر در کمک به آسیب‌دیدگان و افراد نیازمند، بر ضرورت ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی بر پایه آموزه‌های اسلامی و قرآنی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام احمدنژاد افزود: پیوند میان آموزه‌های دینی و فعالیت‌های بشردوستانه می‌تواند روحیه ایثار، همدلی و فداکاری را در میان امدادگران تقویت کرده و به ارتقای کیفیت خدمات امدادی منجر شود.

گفتنی است این کارگاه در قالب برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو برگزار شد و با استقبال بانوان امدادگر هلال احمر همراه بود. برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند چنین برنامه‌هایی در آینده نیز برای ارتقای سطح آگاهی دینی و فرهنگی گروه‌های مختلف جامعه ادامه یابد.

