  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

سانحه رانندگی در شاندیز منجر به فوت ۳ نفر شد

مشهد- مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شاندیز گفت: سرعت بالای کوئیک در محور شاندیز به مشهد و انحراف به مسیر مخالف جاده باعث کشته شدن سه نفر و مصدوم شدن یک نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد سوم متین جواهری اظهار کرد: بامداد روز یکشنبه خانم جوانی که رانندگی کوئیک در مسیر جاده شاندیز به مشهد را بر عهده داشته با سرعت سرعت زیاد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به مسیر مخالف محور مشهد به شاندیز منحرف و با پژو پارسی که در حال تردد بود تصادف کرده است.

مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شاندیز افزود: شدت حادثه به حدی بوده که باعث کشته شدن راننده کوئیک، راننده پژو پارس و سرنشین پژو پارس در صحنه تصادف شده است.

وی گفت: تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه کوئیک علت این حادثه غم انگیز بوده است.

جواهری افزود: حداکثر سرعت در مسیرهای مشهد به شاندیز و شاندیز به مشهد شصت تا هشتاد کیلومتر است.

مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شاندیز اظهار کرد: اجساد کشته شدگان تحویل پزشکی قانونی و مصدوم این حادثه تحویل اورژانس شده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها