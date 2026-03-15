سانحه رانندگی در شاندیز منجر به فوت ۳ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد سوم متین جواهری اظهار کرد: بامداد روز یکشنبه خانم جوانی که رانندگی کوئیک در مسیر جاده شاندیز به مشهد را بر عهده داشته با سرعت سرعت زیاد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به مسیر مخالف محور مشهد به شاندیز منحرف و با پژو پارسی که در حال تردد بود تصادف کرده است.

مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شاندیز افزود: شدت حادثه به حدی بوده که باعث کشته شدن راننده کوئیک، راننده پژو پارس و سرنشین پژو پارس در صحنه تصادف شده است.

وی گفت: تخطی از سرعت مجاز و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه کوئیک علت این حادثه غم انگیز بوده است.

جواهری افزود: حداکثر سرعت در مسیرهای مشهد به شاندیز و شاندیز به مشهد شصت تا هشتاد کیلومتر است.

مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شاندیز اظهار کرد: اجساد کشته شدگان تحویل پزشکی قانونی و مصدوم این حادثه تحویل اورژانس شده است.