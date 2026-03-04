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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۲۲

یک فوتی و ۷ مصدوم در پی سانحه رانندگی محور خلیل آباد به بردسکن

یک فوتی و ۷ مصدوم در پی سانحه رانندگی محور خلیل آباد به بردسکن

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی گفت: در برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری در محور خلیل آباد به بردسکن ۱ فوتی و ۷ مصدوم گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری گفت: شامگاه چهارشنبه در برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۵ محور خلیل آباد به بردسکن با اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان، دو تیم امدادی از پایگاه یادمان شهدای کندر با خودرو آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی بیان کرد: این حادثه ۷ مصدوم و یک فوتی داشت که نجاتگران جمعیت هلال احمر پس از رهاسازی محبوسین که هر دو راننده های خودروها بودند، مصدومان را به مرکز درمانی خاتم الانبیاء شهرستان خلیل آباد منتقل کردند.

کد مطلب 6765505

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