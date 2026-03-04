یک فوتی و ۷ مصدوم در پی سانحه رانندگی محور خلیل آباد به بردسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری گفت: شامگاه چهارشنبه در برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری در کیلومتر ۵ محور خلیل آباد به بردسکن با اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان، دو تیم امدادی از پایگاه یادمان شهدای کندر با خودرو آمبولانس و ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی بیان کرد: این حادثه ۷ مصدوم و یک فوتی داشت که نجاتگران جمعیت هلال احمر پس از رهاسازی محبوسین که هر دو راننده های خودروها بودند، مصدومان را به مرکز درمانی خاتم الانبیاء شهرستان خلیل آباد منتقل کردند.