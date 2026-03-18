۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

واژگونی خودرو در نیشابور ۳ فوتی برجا گذاشت

مشهد- رییس پلیس راه خراسان رضوی گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در ورودی نیشابور سه فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میش مست اظهار کزد: بامداد امروز چهارشنبه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در ورودی نیشابور سه فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

وی گفت: این حادثه حوالی ساعت سه بامداد از پلیس راه به سمت ورودی شهر نیشابور روی داد، ۲ پسر و ۲ دختر جوان سرنشین این خودرو بودند و علت حادثه عدم کنترل خودرو ناشی از سرعت زیاد بوده است.

میش مست افزود: طی دیروز همچنین پنج فقره تصادف جرحی در جاده های خراسان رضوی روی داد که هشت نفر مصدوم شدند و نیز ۱۹ فقره تصادف خسارتی در جاده‌های خراسان رضوی ثبت شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ترافیک در همه جاده‌های استان به صورت روان جریان دارد و هیچ بارش یا پدیده جوی خاصی گزارش نشده است.

وی افزود: ترافیک خودروها در جاده‌های خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه یک ماه قبل پرحجم تر شده اما ترافیک همچنان روان است.

