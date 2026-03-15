به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، مسئولان کمیتهها و مدیران در محل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، با اشاره به پیشینه شجاعت ایرانیان گفت: اراده ملت ایران با فرهنگ شهادت عجین شده و در این شرایط نیز بر دشمن پیروز خواهند شد.
وی تأکید کرد که وظیفه همه مسئولان این است که در شرایط کنونی به بهترین شکل ممکن به مسئولیتهای خود عمل کنند.
یوسفپور دستوراتی را برای آمادهسازی و خدمترسانی به مسافران صادر کرد که شامل نظارت مستمر بر جایگاههای سوخت، نمازخانهها و مساجد بینراهی، تجهیز پایگاههای هلال احمر، اورژانس و بیمارستانها و پیشبینی اسکان اضطراری، فضاسازی ورودیهای شهر و روستا با نصب پرچم جمهوری اسلامی و المانهای نوروز باستانی با رعایت تم عزای عمومی، اطلاعرسانی بازارچه صنایع دستی و توزیع کالاهای تنظیم بازار و همچنین رفع نقص علائم راهنمایی و رانندگی و نصب تابلوهای هشداردهنده در محورهای پرخطر بود.
فرماندار چالوس در پایان بر ارسال گزارش روزانه آمار فعالیت کمیتهها به دبیرخانه ستاد تأکید کرد و از همه دستگاهها خواست با آمادگی کامل در خدمت مسافران نوروزی باشند.
