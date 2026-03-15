اطلاعیه بنیاد مسکن کردستان درباره ارزیابی خسارات حملات هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص نحوه بررسی خسارات ناشی از حملات اخیر اعلام کرد: در پی حملات هوایی اخیر صهیونیستی ـ آمریکایی، خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی و تجاری استان توسط کارشناسان بنیاد مسکن به صورت دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این اطلاعیه آمده است: تیم‌های کارشناسی و ارزیاب برای بررسی میزان خسارات در بخش واحدهای مسکونی، تجاری و همچنین فهرست‌برداری از لوازم معیشتی آسیب‌دیده به تدریج به مناطق خسارت‌دیده اعزام خواهند شد تا ارزیابی‌های لازم انجام شود.

بنیاد مسکن کردستان از شهروندان درخواست کرده است با حفظ آرامش از مراجعه حضوری به فرمانداری‌ها و ادارات خودداری کرده و اجازه دهند فرآیند ارزیابی توسط تیم‌های تخصصی انجام شود.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: آسیب‌دیدگان لازم است تمامی مدارک، تصاویر و مستندات مربوط به خسارات وارد شده را برای ارائه در زمان مناسب نزد خود نگهداری کنند.

همچنین از شهروندان خواسته شده است به منظور حفظ ایمنی، از تردد غیرضروری در مناطق آسیب‌دیده خودداری کنند و منتظر اطلاع‌رسانی‌های بعدی درباره زمان و نحوه مراجعه حضوری برای پیگیری امور اداری باشند.

براساس این اطلاعیه، همراه داشتن مدارک شناسایی و مدارک مالکیت از جمله سند، قولنامه، اجاره‌نامه یا پروانه کسب در زمان بررسی خسارات ضروری است.

همچنین در صورتی که مالکان برای سکونت، اقدام به تعمیر یا تعویض شیشه و پنجره کرده باشند، لازم است فاکتورهای معتبر ساخت، نصب و مستندات پرداخت هزینه را نزد خود نگهداری کنند.

بنیاد مسکن استان اعلام کرد: کارشناسان ارزیاب با کارت شناسایی دارای مهر برجسته در محل حاضر خواهند شد و شهروندان لازم است همکاری لازم را با آنان داشته باشند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: افرادی که در زمان مراجعه کارشناسان در محل حضور ندارند، می‌توانند برای اعلام خسارت از طریق سیم‌کارت متعلق به مالک ساختمان، اطلاعات مربوطه را از طریق پیامک یا پیام‌رسان روبیکا به شماره ۰۹۱۰۴۲۲۹۰۰۲ ارسال کنند.

متن پیام باید شامل نام و نام خانوادگی مالک، کد ملی، کد پستی، کاربری ملک (مسکونی یا تجاری)، سطح خسارت (شیشه و پنجره، تعمیری یا تخریبی)، آدرس ملک و شماره تماس باشد.