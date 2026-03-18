به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان با اشاره به تصویب صدور رایگان پروانه ساخت برای ساختمان‌های آسیب دیده در جنگ با دشمن آمریکایی صهیونی اظهار کرد: در شرایط جنگی کنونی و با هدف تسریع در پیگیری امور شهر و شهروندان، این مصوبه با هدف همدردی و تسهیل امور همشهریان آسیب‌دیده از حملات هوایی دشمن به شهر همدان تصویب شده است.

وی تاکید کرد: این مصوبه به منظور حمایت از بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده تدوین شده و گامی در راستای کاهش بخشی از دغدغه‌های شهروندان در شرایط کنونی است.

رئیس شورای شهر همدان با اشاره به شهادت لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، این اقدام را نشان‌دهنده استیصال دشمنان در برابر جبهه مقاومت دانست و افزود: شهادت ایشان برگ زرین دیگری برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و قطعا ثمره این خون‌های پاک، پیروزی ایران و جبهه مقاومت خواهد بود.

وی شهید لاریجانی را از نخبگان سیاسی کشور دانست و ادامه داد: ایشان همواره در مسیر عقلانیت گام برداشته و در جنگ اخیر نیز همچون عمار در میدان حاضر شد و با پیام‌های آتشین خود دشمن را خار و زبون کرده بود.