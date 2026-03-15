نحوه پیگیری خسارات ناشی از حملات هوایی در اصفهان اعلام شد

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای رسیدگی به خسارات ناشی از حملات هوایی اخیر اظهار کرد: متقاضیانی که واحدهای مسکونی یا تجاری آنها در این حملات دچار آسیب شده است، در صورتی که خسارت‌هایی نظیر شکستگی پنجره و شیشه، آسیب به درب، سقف کاذب، کابینت و کمد به واحد آنها وارد شده باشد، می‌توانند با آماده کردن مدارک مورد نیاز با سامانه ۱۳۷ شهرداری تماس بگیرند تا روند ثبت و پیگیری خسارت انجام شود.

وی افزود: در صورتی که ساکنان واحدهای مسکونی یا صاحبان واحدهای تجاری مستأجر باشند، لازم است تصویر اجاره‌نامه خود را نیز در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه بارگذاری و ارسال مستندات باید با هماهنگی کارشناسان انجام شود، تصریح کرد: متقاضیان برای دریافت راهنمایی‌های لازم و نحوه ثبت مدارک باید با کارشناسان سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند.

شیشه‌فروش درباره خسارات وارد شده به مشاعات ساختمان‌ها نیز گفت: در مواردی که بخش‌های مشترک مجتمع‌های مسکونی آسیب دیده باشد، پیگیری امور باید از طریق مدیر مجتمع و با ارائه تصویر گواهی معتبر مبنی بر مسئولیت مدیریت ساختمان انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر فردی مالک بیش از یک واحد مسکونی یا تجاری آسیب‌دیده باشد، لازم است برای هر واحد به صورت جداگانه مستندات مربوط به خسارت را در سامانه بارگذاری کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین تأکید کرد: رسیدگی به خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی سازمانی یا ساختمان‌هایی با کاربری عمومی از جمله مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی، مذهبی و سایر مراکز عمومی باید از طریق دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه پیگیری شود.

وی یادآور شد: خساراتی که به ساختمان‌ها وارد شده است، طبق ضوابط به مالک ساختمان پرداخت خواهد شد.

شیشه‌فروش در ادامه با اشاره به مواردی که نیاز به ارزیابی حضوری دارد، گفت: در صورتی که واحدهای مسکونی یا تجاری دچار خسارت‌های جدی‌تر مانند آسیب به سازه ساختمان، تخریب دیوار یا سقف و همچنین خسارت به اقلام اصلی لوازم خانگی از جمله تلویزیون شده باشند، متقاضیان باید با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند تا برای ارزیابی حضوری به کارشناسان ذی‌صلاح معرفی شوند.

وی در خصوص خسارات وارد شده به واحدهای تجاری نیز افزود: اگر کالاها و تجهیزات یک واحد تجاری در اثر این حملات آسیب دیده باشد، مالک یا مستأجر باید برای ثبت و پیگیری خسارت به اتاق اصناف شهرستان اصفهان مراجعه کند. همچنین در صورتی که ساختمان، کالاها یا تجهیزات واحدهای صنعتی دچار خسارت شده باشد، مالکان یا بهره‌برداران باید موضوع را به اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی خسارات خودروهای آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: شرکت سهامی بیمه ایران در چارچوب مسئولیت محوله و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ارزیابی خسارات وارد شده به خودروهای آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی اخیر را در کلان‌شهر اصفهان و شهرستان‌های تابعه استان آغاز کرده است.

وی افزود: مالکان خودروهایی که در این حوادث دچار آسیب شده‌اند، می‌توانند با معرفی‌نامه مدیریت بحران استانداری یا فرمانداری‌ها و همراه داشتن اسناد هویتی و مالکیتی به شعب منتخب ارزیابی خسارت بیمه ایران در سطح استان مراجعه کنند.

شیشه‌فروش تصریح کرد: در مواردی که مالک خودرو فوت شده باشد، ارائه گواهی قطعی انحصار وراثت به همراه خلاصه رونوشت گواهی فوت متوفی برای انجام مراحل ارزیابی خسارت الزامی است.