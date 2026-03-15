تاثیر جنگ تحمیلی علیه ایران بر «سامسونگ» و «ال جی»

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رسانه کره جنوبی اعلام کرد که داده های جدید نشان می دهد که ۲ غول فناوری این کشور پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران با افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید روبه‌رو شدند.

خبرگزاری یونهاپ در گزارشی نوشت: شرکت سامسونگ الکترونیکس در سال ۲۰۲۵ حدود ۹۹ تریلیون و ۹۴۰ میلیارد وون (معادل حدود ۷۵ میلیارد دلار) برای خرید مواد اولیه هزینه کرده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و نزدیک به ۶ میلیارد دلار افزایش داشته است.

این گزارش افزود که بخش محصولات مصرفی سامسونگ که شامل کسب‌وکارهای موبایل و تلویزیون است، بیشترین سهم از این هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است؛ بطوری که در سال گذشته حدود ۷۴ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد وون (معادل تقریبی ۵۶ میلیارد دلار) برای مواد اولیه هزینه کرد که نسبت به سال قبل حدود پنج میلیارد دلار افزایش داشته است.

در همین حال، شرکت ال‌جی الکترونیکس نیز اعلام کرد که در سال گذشته حدود ۱۷ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد (نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار) برای مواد اولیه هزینه کرده که نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد رشد داشته است.

ناظران صنعت می‌گویند که حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش‌ها در آسیای غرب می‌تواند در سال جاری هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک را بالا ببرد؛ موضوعی که به طور مستقیم بر هزینه‌های تولید شرکت‌های فناوری اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان فناوری پیش از این نیز با افزایش قیمت تراشه‌های حافظه در پی رونق بازار هوش مصنوعی (AI) روبه‌رو شده بودند و همین مساله فشار مضاعفی بر زنجیره تامین وارد کرده است.