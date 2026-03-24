کره جنوبی از تبعات جنگ خاورمیانه در امان نمانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، دولت سئول با توجه به ادامه تجاوز نامشروع نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با ابراز نگرانی از وخیم‌تر شدن بحران انرژی و سوخت در کره جنوبی، جلسه اضطراری امنیتی تشکیل داد و به عنوان یک اقدام پیشگیرانه به دنبال اعمال یک سیستم واکنش اضطراری در زمینه عرضه سوخت و ایجاد بودجه زمان جنگ است.

رئیس جمهوری کره جنوبی امروز سه شنبه به وقت محلی، با تشکیل جلسه اضطراری امنیتی، از دولت خواست تا با توجه به طولانی شدن جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و ادامه اختلال ها در بازارهای جهانی انرژی، به عنوان اقدامی پیش‌گیرانه، سیستم واکنش اضطراری را برای مقابله با نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت و گاز به اجرا بگذارند.

لی جائه میونگ در جلسه امروز کابینه از دولت خواست تا به سرعت یک بودجه تکمیلی تهیه و بر اقداماتی برای تثبیت اقتصاد داخلی، به حداقل رساندن تأثیر بر صنایع آسیب‌دیده و تضمین انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین تمرکز کند.

وی در جلسه کابینه گفت: با افزایش تاثیر جنگ در خاورمیانه، «بودجه تکمیلی زمان جنگ» سریع‌تر تهیه و تصویب شود.

لی همچنین خواستار تصویب سریع بودجه اضافی برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط و خانوارهای آسیب‌پذیر شد که از افزایش قیمت انرژی آسیب دیده‌اند.

وی گفت: این امر تهدیدی جدی برای معیشت مردم است و دولت باید به طور پیشگیرانه یک سیستم واکنش اضطراری را در سطح ملی فعال کند.

لی از وزارتخانه‌ها خواست تا بررسی‌های جامعی از اقلام در معرض خطر اختلال در تأمین انجام دهند، تأثیر بالقوه آنها را ارزیابی و منابع تأمین جایگزین را شناسایی کنند تا برنامه‌های احتمالی قوی تدوین و از بدترین سناریوی ممکن جلوگیری شود.