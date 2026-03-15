ابراز نگرانی استرالیا درباره تبعات تجاوز به خاک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مادلین کینگ در حاشیه نشست انرژی توکیو به نشریه «فایننشیال ریویو» استرالیا گفت: مدتی است که چنین جنگی نداشته‌ایم و اگر چین حتی به میزان کمی رشد خود را کاهش دهد، بر اقتصاد و بودجه ما تاثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه استرالیا باید برای آینده‌ای آشفته برنامه‌ریزی کند، افزود: ما برای واردات به دیگران وابسته‌ایم، همانطور که آنها به ما وابسته‌اند.

چین به دنبال اختلالات حمل و نقل دریایی در آسیای غربی، فروش انرژی و سوخت به خریداران خارجی از جمله استرالیا، را لغو کرده و سایر کشورهای آسیایی اقدامات اضطراری برای کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی در انرژی را در برنامه قرار داده‌اند.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.