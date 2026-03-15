۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

ابراز نگرانی استرالیا درباره تبعات تجاوز به خاک ایران

وزیر منابع استرالیا درباره تاثیرات تجاوز به خاک ایران بر بازار انرژی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مادلین کینگ در حاشیه نشست انرژی توکیو به نشریه «فایننشیال ریویو» استرالیا گفت: مدتی است که چنین جنگی نداشته‌ایم و اگر چین حتی به میزان کمی رشد خود را کاهش دهد، بر اقتصاد و بودجه ما تاثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه استرالیا باید برای آینده‌ای آشفته برنامه‌ریزی کند، افزود: ما برای واردات به دیگران وابسته‌ایم، همانطور که آنها به ما وابسته‌اند.

چین به دنبال اختلالات حمل و نقل دریایی در آسیای غربی، فروش انرژی و سوخت به خریداران خارجی از جمله استرالیا، را لغو کرده و سایر کشورهای آسیایی اقدامات اضطراری برای کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی در انرژی را در برنامه قرار داده‌اند.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.

