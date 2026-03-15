۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

موکب شهدای فوتبال برپا می شود

فدراسیون فوتبال به همراه بازیکنان و مربیان تیم های ملی در کنار همه ورزشکاران و سایر اقشار مردم و در دفاع از کیان وطن و جمهوری اسلامی ایران موکب شهدای فوتبال را برپا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، ضمن تبریک و تسلیت و ابراز همدردی به مناسبت شهادت مقام معظم رهبری، کودکان مدرسه میناب و سایر هموطنانی که به دست آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب به شهادت رسیده اند؛ فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به همراه بازیکنان و مربیان تیم های ملی در کنار همه ورزشکاران و سایر اقشار مردم و در دفاع از کیان وطن و جمهوری اسلامی ایران حضور فعال داشته و در نظر دارد در" میدان المپیک "موکب شهدای فوتبال را برگزار کند.

زمان: شب های ماه رمضان ساعت ۲۰ الی ۲۲

مکان: میدان المپیک. جنب مسجد جامع المهدی عج

