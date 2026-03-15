مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بعدازظهر و شب پنجشنبه ۲۸ اسفندماه، هوای استان به تدریج در دامنه سامانه بارشی جدیدی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه امروز یکشنبه نیز فعالیت یک سامانه بارشی را در سطح استان شاهد هستیم، ادامه داد: این سامانه امروز ابتدا در نواحی غربی، جنوبی و تاحدودی شمالی و مرکزی استان را در بر میگیرد و فردا دوشنبه در سطح استان به تناوب به صورت رگبار و رعدوبرق، بارش برف در مناطق سردسیر، تگرگ، وزش باد به نسبت شدید ادامه مییابد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در برخی مناطق غربی هوای مه آلود نیز پیشبینی میشود، افزود: آسمان استان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، کمی تا نیمه ابری پیشبینی میشود و کاهش نسبی دمای صبحگاهی دور از انتظار نیست.
به گفته معتمدی، کمینه دمای هوا بامداد فردا دوشنبه در بیشتر مناطق استان بین یک تا سه درجه سلسیوس افزایش دارد.
وی با بیان اینکه بیشینه دمای اصفهان امروز به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به هفت درجه سلسیوس بالای صفر میرسد، اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای یک درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خواهند بود.
نظر شما