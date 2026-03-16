۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۲۵

کاهش محسوس دما از فردا؛ ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز پنجشنبه

کاهش محسوس دما از فردا؛ ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز پنجشنبه

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور به غرب کشور از روز پنجشنبه خبر داد و گفت: از فردا کاهش دما در بسیاری از مناطق کشور مورد انتظار است.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سامانه بارشی در کشور اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۲۵ اسفند) علاوه بر مناطق غربی، در مرکز و بخش‌هایی از شرق، شمال شرق و همچنین شرق سواحل خزر بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (سه‌شنبه، ۲۶ اسفند) گستره فعالیت این سامانه بارشی به شمال شرق و شرق کشور و شرق سواحل خزر محدود خواهد شد و در بخش‌هایی از جنوب، شمال غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی نیز بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد.

ضیائیان درباره وضعیت وزش باد در روزهای آینده بیان کرد: امروز در شمال غرب، غرب، مرکز و شمال شرق کشور و روز سه‌شنبه در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، غرب، مرکز، نیمه جنوبی و شمال شرق کشور وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی ادامه داد: روز پنجشنبه (۲۸ اسفند) با ورود سامانه جدیدی از غرب کشور در استان های واقع در شمال غرب، غرب و جنوب غرب بارش ها آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: در برخی نقاط مستعد، وزش باد می‌تواند با پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت هوا همراه باشد.

وضعیت جوی استان تهران طی روزهای آینده

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا همچنین درباره وضعیت آب‌وهوای استان تهران گفت: بر پایه آخرین الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و بارندگی همراه می‌شود.

وی یادآور شد: طبق هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی در استان تهران، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، آسمان در برخی ساعات صبح، بعدازظهر و شب نیمه ابری همراه با بارش پراکنده، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان اضافه کرد: در مناطق مستعد استان تهران احتمال وقوع رعدوبرق، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف و کولاک نیز وجود دارد.وی ادامه داد: از امروز (۲۴ اسفند) تا روز دوشنبه (۲۶ اسفند) با نفوذ سامانه بارشی دیگر، در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات نیز بارش باران و برف، مه و کولاک دور از انتظار نیست.

آغاز کاهش دما از سه‌شنبه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه (۲۶ اسفند) کاهش دما در بسیاری از مناطق کشور مورد انتظار است.

زهره آقاجانی

