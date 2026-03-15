۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

امام جمعه ایلام با مجروحان حوادث اخیر دیدار کرد

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با مجروحان حوادث اخیر در کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار عصر یکشنبه به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاون درمان و جمعی از مدیران، با حضور در بخش‌های بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ایلام، از مجروحان و مصدومین حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونسیتی عیادت کرده و از نزدیک در جریان روند درمانی آن‌ها قرار گرفتند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام، در گفت‌وگو با کارکنان این مرکز، با تقدیر از تلاش‌های فداکارانه آنان در شرایط حساس و بحرانی، بر اهمیت حفظ انگیزه، همراهی و حمایت روانی از نیروی انسانی نظام سلامت تأکید کرد.

عباس قیصوری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز با بیان اینکه تیم ملی سلامت و متولیان سلامت به صورت شبانه‌روزی پای کار مردم هستند، یادآور شد: خدمت‌رسانی به مجروحان اولویت مراکز درمانی و بیمارستان‌هاست و این روزها همه اعضای تیم ملی سلامت در تلاشند تا کمبودی در ارائه خدمات به هموطنان وجود نداشته باشد.

