به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی با ابلاغ سلام و تقدیر وزیر بهداشت از تلاشهای فداکارانه پرستاران، روند خدمات پرستاری در بخشهای مختلف درمانی را مورد ارزیابی قرار داد، از بیماران بستری عیادت کرد و با پرستاران به گفتوگو پرداخت و به پرسشها و دغدغههای آنان پاسخ داد.
وی ضمن بررسی وضعیت فرایندهای پرستاری، با اشاره به نقش تعیینکننده پرستاران در حفظ و ارتقای نظام سلامت گفت: جامعه پرستاری کشور در تمامی بحرانهای ملی و انسانی، پای مردم ایستاده و بر اصول مردمباوری، خداباوری و اخلاق باوری خود استوار مانده است؛ جامعه ای که در اوج فشارها و نگرانیهای شخصی، بیهیچ وقفهای خدمترسانی را ادامه دادهاند و آبروی نظام سلامت را حفظ کرده اند.
معاون پرستاری با بیان اینکه وزارت بهداشت قدردان این حضور مؤثر و بیمنت است، افزود: این وزارتخانه با پیگیری مستمر، مصمم است بخشی از زحمات و تعهدات پرستاران را جبران کرده و از طریق همکاری با دستگاهها و سازمانهای مرتبط، گامهایی عملی در مسیر تحقق مطالبات دیرینه جامعه پرستاری بردارد.
عبادی تأکید کرد: پرستاران ایران شاخصترین نماد خدمت و ازخودگذشتگی در نظام سلامت هستند؛ سرمایه انسانی ارزشمندی که در هر بزنگاه اجتماعی، مرهم رنج مردم و مایه آرامش جامعه بودهاند.
این بازدید در چارچوب برنامههای نظارتی و حمایتی وزارت بهداشت با هدف ارزیابی میدانی خدمات پرستاری، تقویت ارتباط مستقیم با بدنه کادر سلامت و پاسداشت جایگاه انسانی و حرفهای پرستاران کشور انجام شد.
