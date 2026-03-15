۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

ورود آسیب به ۱۰۰۰ واحد مسکونی و اداری در استان بوشهر

ورود آسیب به ۱۰۰۰ واحد مسکونی و اداری در استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر از ورود آسیب به هزار واحد مسکونی و اداری در استان بر اثر حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی خبر داد.

کوروش دهقان در گفتکو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حمله‌های دشمن آمریکایی - صهیونیستی بیش از هزار هزار واحد مسکونی و اداری در استان دچار آسیب شده‌اند که ۲ واحد به صورت کامل تخریب شده است.

وی از ارزیابی خسارت‌های این آسیب‌ها توسط بنیاد مسکن خبر داد و اضافه کرد: در سح استان ۱۵ گروه مشغول ارزیابی خسارت‌های وارد شده به مردم هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر افزود: مالکان واحدهای آسیب‌دیده حتی در صورت آسیب‌های اندک نیز به بنیاد مسکن مراجعه کنند تا ارزیابی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه جمع‌بندی خسارت‌ها به تهران ارسال و تصمیم‌گیری می‌شود افزود: در پی این حملات ۱۷ خودرو نیز دچار آسیب شده‌اند.

    • هادی IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      برای ساخت از شرکت هایی استفاده کنید که در سه روز بیست هزار خانه می سازند شرکت های ایرانی در سال یک خانه می سازند

