۴۲ واحد صنعتی و معدنی در مازندران احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در سالجاری تعداد ۴۲ واحد صنعتی و معدنی در استان احیا که از این تعداد ۳۲ واحد صنعتی و ۱۰ واحد معدنی بوده است.

مقام عالی دولت در مازندران افزود: با احیای این واحدهای صنعتی و معدنی برای ۵۶۳ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی در ادامه به برگزاری ۱۱ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در این مدت اشاره و تصریح کرد: این جلسات که جهت حل و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی برگزار می گردد با حضور مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان بوده که ۵۴۸ مصوبه داشته است.