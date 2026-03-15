  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

۴۲ واحد صنعتی و معدنی در مازندران احیا شد

ساری - استاندار مازندران گفت: در سالجاری تعداد ۴۲ واحد صنعتی و معدنی در استان احیا که از این تعداد ۳۲ واحد صنعتی و ۱۰ واحد معدنی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در سالجاری تعداد ۴۲ واحد صنعتی و معدنی در استان احیا که از این تعداد ۳۲ واحد صنعتی و ۱۰ واحد معدنی بوده است.

مقام عالی دولت در مازندران افزود: با احیای این واحدهای صنعتی و معدنی برای ۵۶۳ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی در ادامه به برگزاری ۱۱ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در این مدت اشاره و تصریح کرد: این جلسات که جهت حل و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی برگزار می گردد با حضور مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان بوده که ۵۴۸ مصوبه داشته است.

کد خبر 6775647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها