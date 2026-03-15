اعتراض شدید رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به دبیرکل سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا مرندی در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی و اعتراض شدید نسبت به حملات علیه مراکز غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها و مدارس، خواستار اقدام فوری و صریح سازمان ملل برای محکومیت این اقدامات و پیگیری حقوقی عاملان آن شد.

جناب اقای گوترش

دبیر کل سازمان ملل متحد

با ابراز تاسف، نگرانی و اعتراض شدید از ادامه حملات رژیم نژاد پرست اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که هر روز ابعاد غیر انسانی آن، مراکز غیر نظامی از جمله مدارس، اماکن مسکونی و بیمارستان ها را به گونه ای فزاینده در بر می گیرد، بر ضرورت اقدام هر چه سریع تر و صریحتر از سوی آن مقام مسئول بین المللی تاکید می کنیم.

ما بخشی از این جسارت دشمنان جنایتکار را ناشی از سکوت سوال برانگیز سازمانهای بین المللی می دانیم و این بی اقدامی را به شدت محکوم می کنیم.

جناب آقای گوترش

قبل از این که این سیاست بی پاسخی نسبت به موارد آشکار نقض قوانین بین الملل بشر دوستانه، به عنوان خیانت به بنیادی ترین ارزش های انسانی سازمانهای بین الملل در تاریخ این روزهای حساس برای همیشه ثبت شود، تحرک لازم و عاجل برای هر اقدام موثری جهت متوقف کردن این اقدامات غیر انسانی را بخرج دهید.

هدف قرار دادن بیماران، کادر درمان و کودکان بی‌گناه در پناهگاه‌های امنی همچون بیمارستان‌ها و مدارس، مصداق جنایت علیه بشریت و نقض آشکار تمامی اصول اخلاقی و انسانی است که سازمان ملل متحد و سازمانهای مرتبط با آن، برای پاسداشت آنها تلاش می‌کنند.

ما قویا از آن سازمان به عنوان مدافع حقوق بشر در جهان، در خواست می کنیم تا از تمامی نفوذ و اختیارات خود برای موارد زیر استفاده کند:

۱. محکومیت صریح، شدید و هر چه سریع تر این اقدامات؛

۲. فراخوانی شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی برای به دست عدالت سپردن عاملان این جنایات؛

۳. تقویت تعهد مجدد جامعه جهانی نسبت به مصونیت کامل زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی؛

جهان باید این اعمال شنیع را محکوم کند و تضمین نماید که غیر نظامیان، کودکان و بیماران، صرف‌نظر از هرگونه مناقشه‌ای، از حق اساسی خود برای زندگی، سلامت و یادگیری برخوردار شوند.

با احترام و امید به اقدام فوری، سید علیرضا مرندی