۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۵

بارش ۲۵ میلیمتری باران در علی کرمی دمچنار بویراحمد

ياسوج-مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای از بارش ۲۵ میلی متری باران در منطقه علی کرمی دمچنار بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای از بارش ۲۵ میلی متری باران در منطقه علی کرمی بویراحمد تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح دوشنبه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه در تنگ سرخ ۲۱، دیشموک ۲۰، ستنگان ۲۰، سپیدار ۱۹.۵، گنجگون ۱۸، دشتروم ۱۷.۵، سی سخت۱۷، مارگون ۱۷، باشت جهاد ۱۷، آبده گاه ۱۷، دلی خمسیر ۱۷، شاه بهرام ۱۷، لیرآب ۱۷، تنگ رواق ۱۶، سیرون شبلیز ۱۶، کریک ۱۶، وزگ ۱۵، سرآبتاوه ۱۵، جوکار ۱۵ و سرفاریاب ۱۵ میلی متر باران باریده است.

همچنین در گنجه ای ۱۴.۵، چیتاب ۱۴.۲، کالوس ۱۴، یاسوج فرودگاه ۱۲.۲، دیل ۱۲، سرآسیاب یوسفی ۱۲، سوق ۱۱، امامزاده جعفر ۱۰.۵، دوگنبدان ۱۰.۲، برم سبز ۱۰، پاتاوه ۱۰، سرآب ننیز ۱۰، فیلگاه ۹، سینه نمک ۹، تل گاه ۹، چرام ۷.۵، دهدشت ۷.۴، قلعه دختر ۶، ، قلعه رئیسی ۶‌، لیکک ۵.۲، لنده ۵ و ماهور باشت ۳ میلی متر باران بارید.

