به گزارش خبرنگار مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مرحوم اسماعیل اصغرپور، بازنشسته فرهنگی ۵۹ ساله و ساکن شهرستان قاین، پس از بستری در بیمارستان رازی بیرجند و تأیید مرگ مغزی، با رضایت خانواده برای اهدای عضو به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد.

جلال احمدی افزود: این بیمار مرگ مغزی در تاریخ ۱۷ اسفندماه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت و با اهدای قرنیه‌ها و پوست، به چند بیمار نیازمند عضو زندگی دوباره بخشید.

وی با قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه خانواده مرحوم اصغرپور گفت: تسلیم این خانواده در برابر تقدیر الهی و رضایت به اهدای عضو عزیزشان، علاوه بر اجر معنوی، سبب تداوم حیات در وجود بیماران نیازمند پیوند خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین به اهدای عضو کودک پنج ساله، متین قملاقیان، اشاره کرد و افزود: این کودک پس از سانحه تصادف از بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) طبس به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل شد و پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده، کبد و دو کلیه وی برای پیوند به بیماران نیازمند به شیراز منتقل شد.

احمدی با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها در ترویج فرهنگ اهدای عضو، ابراز امیدواری کرد با گسترش فرهنگ‌سازی در این زمینه، شاهد افزایش موارد اهدای عضو و نجات جان بیماران بیشتری در استان باشیم.

در همین زمینه رئیس اداره بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با اشاره به افزایش آمار اهدای عضو در استان گفت: دو مورد اهدای عضو در فاصله زمانی کوتاه، نشان‌دهنده افزایش آگاهی و پذیرش این فرهنگ در میان خانواده‌های خراسان جنوبی است.

ابوالفضل جوان افزود: شهروندان می‌توانند با ثبت نام در سامانه اهدای عضو به نشانی www.ehda.ir پس از مرگ مغزی، زمینه نجات جان بیماران نیازمند پیوند را فراهم کنند.