  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

اهدای عضو بانوی آبادانی جان ۲ بیمار را نجات داد

اهدای عضو بانوی آبادانی جان ۲ بیمار را نجات داد

اهواز - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: اهدای عضو بانوی ۵۴ ساله مرگ مغزی شده، جان دو بیمار نیازمند را نجات داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هدایت پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانوی ۵۴ ساله‌ای که در پی سانحه تصادفی دچار مرگ مغزی شده بود، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان حضرت ولی‌عصر عج خرمشهر بستری و پس از انجام مراحل تخصصی و تأیید نهایی، به مرکز فراهم‌آوری اعضای پیوندی بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.

وی افزود: با رضایت خانواده ایثارگر این مرحومه، کلیه‌های وی به دو بیمار نیازمند شامل یک خانم ۵۹ ساله و یک آقای ۵۹ ساله پیوند شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان با قدردانی از خانواده اهداکننده و تلاش تیم‌های درمانی گفت: پیوند اعضا جلوه‌ای از ایثار، انسان‌دوستی و فرهنگ والای بخشش است و این اقدام ارزشمند بار دیگر نقش مهم خانواده‌های فداکار و کادر درمان را در نجات جان بیماران نیازمند به عضو نشان داد.

وی تصریح کرد: توسعه فرهنگ اهدای عضو نیازمند آگاهی‌بخشی عمومی و مشارکت اجتماعی است و هر مورد اهدای عضو می‌تواند امید را به زندگی چند بیمار بازگرداند.

کد مطلب 6832509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها