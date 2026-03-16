روایت العربیه از تلاش آمریکا برای خروج از جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الصیاد خبرنگار شبکه العربیه مستقر در تل آویو گزارش داد، از ابتدای جنگ آمریکا علیه ایران، واشنگتن کمک های تسلیحاتی گسترده ای را به تل آویو انجام داده است و اینک تلاش دارد هر چه سریعتر از این جنگ خارج شود.

وی اضافه کرد، این آمریکایی ها بودند که موضوع کمبود موشک های رهگیری در اسرائیل را لو دادند. آنها در پشت پرده به گونه های مختلف برای خروج از جنگ به اسرائیل فشار می آورند.

الصیاد گفت: هدف از اعلام کمبود موشک های رهگیری نیز اعمال فشار بر تل آویو برای پایان دادن به جنگ کنونی بوده است.

روز گذشته پایگاه خبری «سیمافور» آمریکا به نقل از مقامات این کشور گزارش داد که رژیم صهیونیستی با کمبود حاد و جدی در زمینه موشک‌های پدافندی (رهگیر) روبه رو است.

بر اساس این گزارش، تداوم حملات موشکی و پهپادی از جبهه‌های مختلف، ذخایر تسلیحاتی این رژیم را به شکلی بی‌سابقه تحت فشار قرار داده است.

هم‌زمان، رسانه‌های اسرائیلی نیز فاش کردند که مقامات تل‌آویو رسماً به واشنگتن اطلاع داده‌اند که ذخایر موشک‌های رهگیر آن‌ها با سرعتی نگران‌کننده در حال اتمام است.