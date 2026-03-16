ترامپ خیلی زود به اشتباهش پی برد/ فیفا باید پاسخگوی این اقدامات باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میرشاد ماجدی درباره حضور ایران در جام جهانی فوتبال گفت: تیم ملی فوتبال ایران با اقتدار و با شروطی که قوانین و مقرارت فیفا و فوتبال اجازه داده وارد جام جهانی شده است و حائز شرایط شرکت درجام جهانی است. آقای ترامپ به مانند همه کارهای عجولانه خود اظهارات عجیبی درباره تیم ملی فوتبال ایران داشت و موضوع نداشتن امنیت را مطرح کرد که البته خیلی زود به اشتباهش درمواجهه با ایران پی برد.

ماجدی درباره اینکه چه طور میزبانی جام جهانی به کشورها داده می شود، گفت: برای اینکه میزبانی را به کشوری بدهند همه جوانب امنیتی، اسپانسرِی، حفاظیتی، استادیوم ها، زیرساخت ها و همه مسائل مربوطه به برگزاری امن توسط عالی ترین مقام آن کشور مورد تایید قرار می گیرد و رهبر، رئیس جمهور یا پادشاه کشور میزبان درباره همه این موارد امضاء و تعهد می دهد و همه چیز را تایید می کند که به بهترین شکل انجام شود و اتفاقی برای شرکت کنندگان نیفتد.

ماجدی ادامه داد: اینکه ترامپ گفته من امنیت بازیکنان ایران را تامین نمی کنم یک جوک به تمام معنا است. لازم است که تایید کنم که ما درجام جهانی با فیفا طرف هستیم و این موضوع در درجه اول به میزبان ارتباط ندارد. اینکه فیفا همواره اعلام می کند که فوتبال از سیاست جدا است وما با رنگ ها کاری نداریم و تبعیض قائل نمی شویم، الان باید پاسخگو باشند چون نفر اول کشور میزبان (آمریکا) اعلام کرده که امنیت ایران با خودش است، پس احتمالا می خواهند کاری بر سر ایران در جام جهانی بیاورند که این موضوع را عنوان کرده اند و قطعا این مسئله عاقبت خوشی برای کشور میزبان نخواهد داشت و فیفا باید پیگیر باشد.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: برای اینکه به همه ثابت شود ترامپ کم عقل با کل ورزش مشکل دارد کافی است به این صحبت که او گفته امنیت ایرانی ها را تایید نمی کند، توجه کنیم! از این یک سو این حرف را می زند واز سوی دیگر فیفا جایره من درآوردی صلح را به او می دهد که این ها با یکدیگر در منافات است. به دستور آمریکا زیرساخت های ورزشی، سالن های مهم که متعلق به همین مردم است و اسفبارتر از همه مدارس هدف قرار می گیرند و نوجوانان و جوانان این مرز و بوم از بین می روند. این مشخص است که ورزش و آینده فرزندان ما هیچ اهمیتی برای آن ها ندارد. ورزش برای آن ها تنها یک حربه برای رسیدن به مقاصد سیاسی است.

ماجدی معتقد است که تیم ملی فوتبال ایران با حمایت دولتمردان باید در جام جهانی حاضر شود: ایران باید با قدرت کامل و همان صلابتی که به جام جهانی رفت به راهش ادامه دهد و انشا الله دولتمردان با درایت و هماهنگی و همکاری با فدراسیون تیم ملی را به جام جهانی هدایت خواهند کرد. ما باید مقتدرانه درجام جهانی حاضر شویم. کشور میزبان نیز موظف است همان طور که امنیت کشورهایی همچون برزیل، آلمان، ژاپن و...را تامین می کند، از کشور ما هم حمایت کند واین حمایت با توجه به اظهارات رئیس جمهور آمریکا باید صد برابر بیشتر باشد.

وی تاکید کرد: البته در موضوع بانوان هم دیدیم که رئیس جمهور آمریکا بی جهت در آن دخالت کرد تا به مقاصد سیاسی خود برسد که نرسید. بی صبرانه منتظرم ببینم آقای اینفانتینو، رئیس فیفا که برای همه کشورها چوب خط تعلیق تعیین می کند و همه را تهدید و اذیت می کند این بار برای ما که آشکارا تهدید شدیم چه کار خواهد کرد؟

ماجدی در پایان گفت: احمقانه ترین خواسته دشمنان این است که انتظار دارند با تکرار روش های همیشگی به نتایج متفاوت برسند؛ اما بار ها و بار ها با این روش به ایران تاختند و شکست خوردند ولی باز همان را تکرار می کنند و قطعا بازهم شکست خواهند خورد.