۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۴

فرافکنی ترامپ درباره شکست از ایران

رئیس‌جمهوری آمریکا در یک فرافکنی جدید، هوش مصنوعی و رسانه های جریان اصلی را مقصر شکست از ایران اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد ایران با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و هماهنگی با رسانه های آمریکایی، صحنه هایی از حملات نظامی موفقیت آمیز علیه نیروهای آمریکایی را جعل میکند.

او با اشاره به گزارش‌هایی درباره حمله به ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن یا سرنگونی هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی، این اخبار را ساختگی و حاصل هوش مصنوعی خواند و تأکید کرد که این تجهیزات عملیاتی و سالم هستند.

ترامپ در بخشی از این پیام، رسانه‌های جریان اصلی دنیا را به «خیانت» متهم کرد و از اقدام رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال برای بررسی لغو مجوز برخی از آنها استقبال نمود.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.

    • اذرگون IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      اگر در امریکا ازادی بیان هست پس رسانه ها این حق رو دارند که حقیقت رو بگن
    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      واقعا که جای شما ادمهای احمق وابله تر از خودت و کثافت ترازخودت نتانیاهو در قعر جهنم است امیدوارم بزودی شاهد تکه تکه شدن تو واون عوضی وسردمداران قدرتهای دیگر واشغالتر از خودتون باشیم خدا کاخهای ظلم تان را روی سرتان خراب کند انشاالله
    • IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      آمریکا جرات ورود به خلیج فارس را ندارد موشک‌هایی که الان استفاده می‌شود متعلق به یک دهه قبل است/ بسیاری از موشک‌هایی که از جنگ 12 روزه تا جنگ رمضان تولید کرده‌ایم هنوز بکار گرفته نشده است
    • عباس IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      انشاالله باید جنگ هر چه طول بکشد به نفع ایران است باید شیطان بزرگ بساطش را از خاور میانه جمع کند واز خاک برخی عربهای بی غیرت بروند واسراییل باید خلع سلح شود ان روز روز ماست چونکه ایران ابرقدرت خواهیم ماند و ان روز روز خوشی ملت بزگ ایران انشا الله شلوع می شود
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      ترامپ عوضی توتاابدرییس جمهور آمریکا نیستی.دوسال تاسه سال دیگه به زباله دان تاریخ خواهی رفت.نتانیاهوی جنایتکارراخودمون به جهنم میفرستیم.ترامپ توحالا درحال شکست خوردنی ولی آزمودن یه برنده ساختی.اماواقعیت این نیست.توازوقتی که رییس جمهورشدی باکشورمادشمنی کردی سرداران مارا شهیدکردی.مطمین باش ازت نمی‌گذاریم.تمام این جنایت‌هایی که درغزه مظلوم به کمک اسراییل کردی کارامریکای جنایتکاربود.همه پاسگاههای شمابایدبرچیده بشه وتاان روز نه تنگه هرمزبازمیشه نه میتونی هیچ غلط اضافه بکنی نه اسراییل آرامش خواهد است.

