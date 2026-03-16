فرافکنی ترامپ درباره شکست از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» مدعی شد ایران با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و هماهنگی با رسانه های آمریکایی، صحنه هایی از حملات نظامی موفقیت آمیز علیه نیروهای آمریکایی را جعل میکند.
او با اشاره به گزارشهایی درباره حمله به ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن یا سرنگونی هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی، این اخبار را ساختگی و حاصل هوش مصنوعی خواند و تأکید کرد که این تجهیزات عملیاتی و سالم هستند.
ترامپ در بخشی از این پیام، رسانههای جریان اصلی دنیا را به «خیانت» متهم کرد و از اقدام رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال برای بررسی لغو مجوز برخی از آنها استقبال نمود.
به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.
حضرت آیتالله سید علی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.
نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاههای آمریکا در منطقه و سرزمینهای اشغالی را هدف حمله قرار دادند.
