به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها با اعلام هشدار نسبت به شرایط جوی ناپایدار در محورهای مواصلاتی لرستان، اظهار داشت: باتوجهبه تداوم بارش باران در سطح استان و بارشهای پراکنده برف در مناطق مرتفع، رانندگان باید از هرگونه تردد غیرضروری در جادهها خودداری کنند.
وی افزود: در صورت ناگزیر بودن سفر، رانندگان لازم است با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و توجه ویژه به علائم و مقررات راهنماییورانندگی، از حوادث احتمالی جلوگیری کنند.
رئیس پلیسراه لرستان، تأکید کرد: پیش از حرکت، رانندگان از سلامت فنی خودرو، بهویژه برفپاککنها و سیستم گرمایشی اطمینان حاصل کنند تا در مسیر دچار مشکل نشوند.
سرهنگ شادابی چگنی، تصریح کرد: همکاری و توجه رانندگان به هشدارهای پلیس نقش مهمی در کاهش تصادفات جادهای و حفظ ایمنی هموطنان در شرایط نامساعد جوی دارد.
