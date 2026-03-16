۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

شرایط جوی ناپایدار در محورهای مواصلاتی لرستان

خرم‌آباد - رئیس پلیس‌راه لرستان با اشاره به شرایط جوی ناپایدار در محورهای مواصلاتی این استان، گفت: از ترددهای غیرضروری در جاده‌ها پرهیز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اعلام هشدار نسبت به شرایط جوی ناپایدار در محورهای مواصلاتی لرستان، اظهار داشت: باتوجه‌به تداوم بارش باران در سطح استان و بارش‌های پراکنده برف در مناطق مرتفع، رانندگان باید از هرگونه تردد غیرضروری در جاده‌ها خودداری کنند.

وی افزود: در صورت ناگزیر بودن سفر، رانندگان لازم است با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و توجه ویژه به علائم و مقررات راهنمایی‌ورانندگی، از حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

رئیس پلیس‌راه لرستان، تأکید کرد: پیش از حرکت، رانندگان از سلامت فنی خودرو، به‌ویژه برف‌پاک‌کن‌ها و سیستم گرمایشی اطمینان حاصل کنند تا در مسیر دچار مشکل نشوند.

سرهنگ شادابی چگنی، تصریح کرد: همکاری و توجه رانندگان به هشدارهای پلیس نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده‌ای و حفظ ایمنی هم‌وطنان در شرایط نامساعد جوی دارد.

