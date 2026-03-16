۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

پویش عرضه رایگان CNG در منطقه اهواز آغاز شد

اهواز - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی منطقه اهواز در شرایط جنگی به پویش «عرضه رایگان سی‌ان‌جی» پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ایدون پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با همکاری شهرداری و اتوبوسرانی، سه جایگاه عرضه گاز سی ان جی میزبان پویش سی‌ان‌جی رایگان در منطقه اهواز شدند.

وی بیان کرد: در این طرح، جایگاه‌های خلیج‌فارس و قدس تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی اهواز از ساعت ۲۲ تا ۷ صبح و جایگاه خیبر تحت نظارت شهرداری دزفول از ساعت ۲۳ تا ۶ صبح آماده ارائه خدمات رایگان سی‌ان‌جی به همشهریان هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز افزود: در صورت پیوستن جایگاه‌های بیشتر به این طرح، لیست تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد خبر 6776123

