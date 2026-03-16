پویش عرضه رایگان CNG در منطقه اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ایدون پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: با همکاری شهرداری و اتوبوسرانی، سه جایگاه عرضه گاز سی ان جی میزبان پویش سیانجی رایگان در منطقه اهواز شدند.
وی بیان کرد: در این طرح، جایگاههای خلیجفارس و قدس تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی اهواز از ساعت ۲۲ تا ۷ صبح و جایگاه خیبر تحت نظارت شهرداری دزفول از ساعت ۲۳ تا ۶ صبح آماده ارائه خدمات رایگان سیانجی به همشهریان هستند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز افزود: در صورت پیوستن جایگاههای بیشتر به این طرح، لیست تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
