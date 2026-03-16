آیین تشییع ۱۷ شهید حملات اخیر در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکرهای مطهر ۱۷ شهید حملات اخیر در اصفهان عصر امروز دوشنبه ۲۵ اسفندماه با حضور گسترده مردم همیشه در صحنه اصفهان، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان از میدان فیض این شهر آغاز شد.

در این مراسم پیکر مطهر ۱۵ شهید کارگر که در جریان حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرک صنعتی جی اصفهان به شهادت رسیدند، به همراه پیکر دو تن از شهدای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران تشییع می‌شود.

شهید سرباز سید محمدمهدی سجادی‌فر و شهید سرباز محمدحسین ایکدر باصری دو تن از شهدای هوانیروز ارتش هستند که پیکر مطهر آنان نیز در این مراسم بر دوش مردم قدرشناس اصفهان تشییع می‌شود.

بر اساس این گزارش، شرکت‌کنندگان در این آیین با حضور در میدان فیض، پیکرهای مطهر شهدا را تا گلستان شهدای اصفهان بدرقه می‌کنند تا این شهدای والامقام در جوار دیگر شهدای این شهر آرام گیرند.