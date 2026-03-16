پیکر شهید مدافع وطن «سلمان ایزدیار» در گرمسار به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع با شکوه پیکر پاسدار شهید سلمان ایزدیار ظهر امروز دوشنبه با حضور مردم متدین و خداجوی شهرستان گرمسار در گلزار شهدای این شهرستان برگزار شد.

از آنجا که شهید سلمان ایزدیار از جامعه هنرمندان هنرهای نمایشی شهرستان گرمسار نیز بود حضور هنرمندان رشته های مختلف هنری در این مراسم قابل توجه بود.

در این مراسم مردم متدین و خداجوی شهرستان گرمسار، شعرهای ضد استکباری و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده و یکبار دیگر حضورشان در صحنه های بصیرت و درایت را به رخ جهانیان کشیدند.

پیکر مطهر شهید مدافع وطن، شهید ایزدیار، در میان سیل جمعیت مردم قدرشناس شهرستان گرمسار در حالی تشییع شد که در این مراسم جمعی از مسئولان، هنرمندان، خانواده معزز شهدا و ایثارگران و آحاد مردم شهرستان حضور داشتند.

شب گذشته نیز مراسم وداع با پیکر این شهید گرانقدر با حضور مردم شهرستان گرمسار در میدان امام (ره) برگزار شده بود.