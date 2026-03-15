۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۱

هنرمند گرمساری شهد شهادت نوشید؛ «ایزدیار» از صحنه تئاتر تا معراج شهدا

سمنان- سروان «سلمان ایزدیار»، هنرمند خوش‌نام تئاتر گرمسار، در حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض شهادت نائل آمد تا بار دیگر پیوند ناگسستنی هنر و مقاومت را به تصویر بکشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی نژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از شهادت یک هنرمند اهل گرمسار خبر داد و ابراز کرد: شهید سروان پاسدار سلمان ایزدیار در حملات ددمنشانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جهانخوار به کشورمان به شهادت رسید.

وی افزود: این شهید گرانقدر ۱۰ سال سابقه همکاری با انجمن نمایش و تئاتر شهرستان گرمسار را در کارنامه داشت و از هنرمندان خوب غرب استان سمنان محسوب می شد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه شهید ایزدیار در تهران به شهادت رسید، گفت: زمان و مکان مراسم استقبال و وداع با پیکر این شهید متعاقباً اعلام خواهد شد.

موسوی نژادیان ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده هنرمندان استان سمنان از خداوند منان برای خانواده ایزیاد و جامعه هنر شهرستان گرمسار طلب صبر کرد.

امروز یکشنبه، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد سروان سلمان ایزدیار در حملات اخیر آمریکای جنایتکار و صهیونیست های کودک کش در تهران به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

کد خبر 6775117

