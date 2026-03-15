به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع با پیکر مطهر پاسدار شهید سلمان ایزدیار شامگاه یکشنبه با حضور مردم غیور و شهید پرور گرمسار در میدان امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد.

در این مراسم که همزمان با تجمع بزرگ مردم ولایی شهرستان گرمسار برای چهاردهمین شب همراه شد، جمعی از مسئولان، خانواده معزز شهدا، ایثارگران و عموم مردم شهرستان گرمسار حضور داشتند.

شهید سلمان ایزدیار هنرمند هنرهای نمایشی شهرستان گرمسار، پاسدار انقلاب اسلامی است که در حملات ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس و آمریکا شهد نوشین شهادت نوش کرد.

علی همتی فرماندار گرمسار در پی شهادت این شهید گرانقدر که چهارمین شهید گرمسار در جنگ رمضان محسوب می شود پیامی صادر کرد و نوشت: شهید عزیز ما ، تربیت یافته مکتب عشق و ایستادگی ، سروان شهید سلمان ایزدیار همراه امام شهیدش حضرت امام خامنه‌ای (ره ) به دیدار معبود شتافت و نام نیک خود را که حاصل سال‌ها مقاومت و ایستادگی و جهاد بود، ماندگار کرد.

همتی اضافه کرد: از خون پاک شهیدان سرافراز ما ، چشمه‌های جوشان دیگری به خروش درمی‌آیند و بنیان ناپاک و سست رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را به زودی نابود خواهند کرد و جهان را از لوث وجود این دشمنان پلید بشریت، پاک خواهند کرد و وحدت و انسجام بیشتر را در بین مردم انقلابی کشور رقم خواهند زد .

فرماندار گرمسار نوشت: اینجانب شهادت دلیرمرد و سرافراز شهرمان، شهید سلمان ایزدیار را به پیشگاه حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای ( مدظله العالی) ملت شریف و انقلابی ایران سربلند اسلامی و مردم متدین و شهید پرور شهرستان گرمسار و خانواده معزز و بزرگوار ایشان تبریک و تسلیت عرض میکنم و برای آن شهید همیشه جاوید ، علو درجات را از درگاه خداوند متعال خواستارم .

وی ادامه داد: بدینوسیله از عموم همشهریان قدرشناس دعوت می نمایم تا با حضور حماسی خود در مراسم وداع و تشییع این شهید بزرگوار، ضمن تسلی خاطر بازماندگان آن شهید عزیز ، عهد و پیمان همیشگی خود را با شهدا و امام شهید و آرمان‌های والای آنان تجدید نمایند.

قرار است پیکر این شهید فردا دوشنبه در گلزار شهدای شهرستان گرمسار به خاک سپرده شود.