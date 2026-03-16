به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای گیلانی ناوشکن «دنا » ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه با حضور مردم ولایتمدار گیلان در شهر رشت برگزار می‌شود.

این مراسم همزمان با آیین‌های عزاداری سالروز شهادت رهبر شهید امت، از ساعت ۲۰:۳۰ چهارشنبه ۲۷ اسفند در پیاده‌راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب(شهرداری) رشت برگزار خواهد شد.

در این آیین معنوی، مردم شهیدپرور استان گیلان با حضور در محل برگزاری مراسم، با پیکر مطهر شهدای والامقام ناوشکن «دنا» وداع خواهند کرد.

پیکر شهیدان محمد رضا حسین پور، رضا نوروزپور و پیام اجدادی روز پنجشنبه، ۲۸ اسفند در زادگاهشان آستانه اشرفیه، لنگرود و لاهیجان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.