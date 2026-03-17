۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

وداع با ۵ شهید قهرمان ناوشکن دنا در شمیرانات

وداع با ۵ شهید قهرمان ناوشکن دنا در شمیرانات

شمیرانات- مراسم وداع با ۵ شهید قهرمان ناوشکن دنا سه‌شنبه شب در دو نقطه مختلف از شمیرانات از ساعت ۲۰ تا ۲۲ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر پاک پنج تن از قهرمانان ناوشکن دنا در شمیرانات برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این مراسم در دو بخش انجام می‌شود: ساعت ۲۰ تا ۲۲ پیکر مطهر چهار شهید قهرمان ناوشکن دنا در اجتماع مردم شرق شمیرانات، میدان قائم، شهرک محلاتی تشییع خواهد شد.

همچنین در همین ساعت، میدان حضرت امام خمینی (ره) فشم میزبان پیکر مطهر یک شهید دیگر از این ناوشکن قهرمان خواهد بود.

فرمانداری شمیرانات از عموم مردم مومن و ولایت‌مدار شمیرانات دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در مراسم تشییع پیکر پاک شهدای قهرمان ناوشکن دنا، ضمن دفاع از آرمان‌های انقلاب و تجدید بیعت با ولایت، به مقام شامخ شهدای جنگ رمضان ادای احترام کرده و برگ زرین دیگری بر افتخارات شمیرانات بیفزایند.

کد خبر 6777091

