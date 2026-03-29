۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

مراسم وداع با شهدای حمله به منازل مسکونی چغاگلان برگزار می‌شود

کرمانشاه - مراسم وداع با شهدای حمله به منازل مسکونی محله چغاگلان کرمانشاه امشب یکشنبه نهم فروردین‌ماه در معراج شهدای باغ فردوس کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با شهدای مظلوم حمله به منازل مسکونی در محله چغاگلان کرمانشاه، شامگاه امروز یکشنبه نهم فروردین‌ماه برگزار خواهد شد.

این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل معراج شهدای باغ فردوس کرمانشاه برگزار می‌شود.

در این آیین از پیکر مطهر شهدای این حادثه شامل شهدای کهریزی، شهیده رضایی و شهیده امامی وداع به عمل خواهد آمد.

برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم شهیدپرور کرمانشاه دعوت کرده‌اند با حضور در این آیین معنوی، ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، با خانواده‌های معزز آنان ابراز همدردی کنند.

حضور مردم در این مراسم، نمادی از قدردانی و همبستگی اجتماعی با خانواده‌های داغدار و پاسداشت ایثار و فداکاری شهدای مظلوم این حادثه عنوان شده است.

کد مطلب 6786383

