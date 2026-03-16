به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی آمده است:
به اطلاع هماستانیهای عزیز میرساند؛ جاده قدیم تبریز-بستان آباد در مسیرهای رفت و برگشت به دلیل تخریب یکی از پلهای میانجادهای نزدیکی پلیسراه تبریز-بستانآباد در اثر اصابت موشک تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام میگردد.
از شهروندان گرامی درخواست میشود برای تردد مابین تبریز-بستانآباد از مسیر آزادراه و مسیرهای جایگزین استفاده نمایند.
به محض مسیرگشایی و ترمیم اولیه پل توسط راهداران پرتلاش، اطلاعیه عبور از جاده قدیم تبریز-بستانآباد منتشر خواهد شد.
