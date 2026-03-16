۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۵۹

مسکو: حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، خائنانه و بی‌دلیل است

وزارت خارجه روسیه با محکوم کردن حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، این اقدام را خائنانه و بی‌دلیل خواند و نسبت به گسترش ناامنی و تبعات اقتصادی جهانی آن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، آغازگر موج جدیدی از خشونت در منطقه خاورمیانه بوده است.

وزارت خارجه روسیه این حمله را خائنانه و بی‌دلیل توصیف کرد و نسبت به پیامدهای گسترده آن ابراز نگرانی نمود.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، تبعات اقتصادی این ماجراجویی آمریکا و اسرائیل در ایران، به طور فزاینده‌ای در سطح جهانی و فراتر از منطقه احساس خواهد شد.

روسیه همچنین آمادگی خود را برای کمک به دستیابی به یک راه‌حل پایدار و بلندمدت برای مناقشات در خاورمیانه اعلام کرد.

