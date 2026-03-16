به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، آغازگر موج جدیدی از خشونت در منطقه خاورمیانه بوده است.
وزارت خارجه روسیه این حمله را خائنانه و بیدلیل توصیف کرد و نسبت به پیامدهای گسترده آن ابراز نگرانی نمود.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، تبعات اقتصادی این ماجراجویی آمریکا و اسرائیل در ایران، به طور فزایندهای در سطح جهانی و فراتر از منطقه احساس خواهد شد.
روسیه همچنین آمادگی خود را برای کمک به دستیابی به یک راهحل پایدار و بلندمدت برای مناقشات در خاورمیانه اعلام کرد.
