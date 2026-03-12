۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:

تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران باعث بی‌ثباتی خاورمیانه شده است

«ماریا زاخارووا» تأکید کرد که ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر به بی‌ثباتی کل منطقه خاورمیانه شده است و ایران حق دارد از خود دفاع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تشدید کنترل نشده درگیری‌ها در خاورمیانه عمیقا نگران کننده است.

«ماریا زاخارووا» طی سخنانی در نشست خبری در مسکو گفت: ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر به بی‌ثباتی کل منطقه خاورمیانه شده است.

وی ادامه داد: مسکو بر حق ایران برای دفاع از خود تاکید می کند و از آمریکا و اسرائیل می‌خواهد که تجاوز خود علیه این کشور را متوقف کنند.

زاخارووا هشدار داد: درگیری پیرامون ایران می‌تواند برای خاورمیانه پیامدهای زیست‌محیطی و رادیولوژیکی به دنبال داشته باشد.

این مقام ارشد روس همچنین نارضایتی شدید خود را درباره تازه ترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران ابراز کرد و گفت: تصمیم شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیش‌نویس قطعنامه روسیه در مورد خاورمیانه نشانگر عدم تمایل آنها به حل و فصل درگیری در خاورمیانه است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که کشورش به گام برداشتن در راستای پایان دادن هر چه سریعتر به تنش ها در خاورمیانه و حل هرگونه درگیری از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز ادامه خواهد داد.

