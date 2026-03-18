به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: روسیه هرگونه اقدام با هدف آسیب رساندن و به ویژه ترور مقامات ایران را به شدت محکوم میکند.
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: اکثریت قریب به اتفاق گزارش های رسانهای در مورد درگیری ایران، جعلی و نادرست است.
سخنگوی کرملین سپس ادامه داد: بازار انرژی به دلیل درگیری های پیرامون ایران دچار آشفتگی شده است و این امر پیش بینی توسعه بازار را دشوار میسازد.
این در حالیست که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.
نظر شما