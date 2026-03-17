دشمنان از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در هراس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن دهقانی شب دوشنبه در جمع پرشور مردم ولایتمدار بهاباد، با اشاره به اهمیت حضور آگاهانه و همیشگی مردم در صحنه‌ها، گفت: حضور مردم در عرصه‌های مختلف، به ویژه در شرایط کنونی که دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی در پی ایجاد تفرقه و ناامیدی هستند، نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

وی در این مراسم که در خیابان 22 بهمن انجام شد؛ اظهار داشت: دشمنان با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و روانی خود، سعی در وارونه جلوه دادن حقایق و ایجاد یأس در جامعه دارند. اما حضور مقتدرانه و بصیرت‌افزای مردم در صحنه، مانند سد محکمی در برابر این دسیسه‌ها عمل کرده و تمامی نقشه‌های آنان را خنثی می‌سازد.

مسئول سیاسی سپاه الغدیر یزد، مشارکت فعال مردم در تجمع‌ها و رویدادهای ملی را نشانه عمق باور و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: هر کجا که مردم حضور یافته‌اند، پیروزی از آنِ جبهه حق بوده است. این حضور، نه تنها موجب دلگرمی مسئولان و نیروهای حافظ امنیت می‌شود، بلکه پاسخی دندان‌شکن به بدخواهان نظام است.

دهقانی مردم بهاباد را به هوشیاری و آمادگی همیشگی در برابر توطئه‌های دشمن فراخواند و تاکید کرد: با پر کردن صحنه‌ها توسط شما مردم عزیز، بار دیگر اقتدار و صلابت ملت ایران به نمایش گذاشته خواهد شد و دشمنان، مأیوس و سرشکسته از رسیدن به اهداف شوم خود باز خواهند ماند.

وی ادامه داد: حملات اخیر به خاک کشور عزیزمان ایران، نه تنها اراده ملت ما را در دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور تضعیف نخواهد کرد، بلکه آن را قوی‌تر و مصمم‌تر خواهد ساخت. این نشان می‌دهد که دشمنان از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران هراس دارند و با اینگونه اقدامات، در پی ایجاد تفرقه و ضعف در جبهه مقاومت هستند.

مسئول سیاسی سپاه الغدیر یزد با اشاره به شکست‌های مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان‌های مختلف تأکید کرد: دشمنان ما باید بدانند دوران تهدید و عملیات یک‌طرفه به پایان رسیده است. امروز جمهوری اسلامی ایران به سطحی از اقتدار رسیده که می‌تواند در لحظه پاسخ دهد و محاسبات هر قدرتی را در منطقه بر هم زند.