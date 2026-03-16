به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه «امت شهید پرور شامگاه دوشنبه با تجمع مردم عزادار و انقلابی کامیاران در این شهر برگزار شد.

در این ویژه برنامه که با تجمع مردم همراه بود شرکت کنندگان از کودک، نوجوان و جوان حضور داشتند و با پرچم‌های ایران اسلامی اقتدار کشور را به تصویر کشیدند و حمایت خود را از انقلاب اسلامی ایران اعلام کردند.

در این ویژه برنامه شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل طنین انداز شد و شرکت کنندگان اعلام داشتند: به عشق رهبر شهید در میدان حاضر می‌شویم و تا شکست دشمن صحنه خیابان را حفظ می‌کنیم.

این تجمع پس از برگزاری رژه خودرویی در خیابان‌های هر کامیاران برگزار شد.

مردم انقلابی و شهید پرور شهر کامیاران در روزهای اخیر علاوه بر حضور در خیابان‌های شهر و اعلام حمایت از انقلاب اسلامی ایران دو شهید کشور را بر دستان خود در روز جهانی قدس تشییع کردند.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم از جوانان و دانشجویان گرفته تا خانواده‌های شهدا و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس حضور داشتند و فضای میدان مملو از شور انقلابی و حال و هوای عزاداری بود.