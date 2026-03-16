فرماندار دشتی: حضور مردم در میدان پیام دفاع و اقتدار است

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا مقاتلی دوشنبهشب در تجمع مردمی بزرگداشت قائد امت و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب جنب میدان شهید مهدوی شهر خورموج برگزار شد، با تقدیر از حضور گسترده مردم در تجمعات هفتههای اخیر اظهار کرد: حضور مردم در میدانهای مختلف نشاندهنده آگاهی و بصیرت ملت ایران است و همه قشرها این ایام در میدان های مختلف به خوبی ایفای نقش میکنند.
وی افزود: نیروهای توانمند مسلح کشور در میدان دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی نقشآفرینی میکنند و مردم نیز با حضور آگاهانه خود در صحنه، از آرمانهای انقلاب و کشور دفاع میکنند.
فرماندار دشتی با بیان اینکه ملت ایران امروز مسیر دوری از ذلت و پذیرش اقتدار را برگزیده است، تصریح کرد: ملت مقاوم ایران با دفاع مقتدرانه خود سیلی محکمی به آمریکا و رژیم صهیونیستی زدهاند به گونه ای که در تاریخ ماندگار خواهد شد.
مقاتلی ادامه داد: امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار و صلابت از خود دفاع میکند و راه مقاومت، دفاع و پیشرفت را از رهبران و شهدای خود آموخته است.
پیشینه مردم دشتی در دفاع از انقلاب
وی با اشاره به پیشینه مردم شهرستان دشتی در دفاع از ارزشهای انقلاب گفت: مردم این شهرستان در ادوار مختلف تاریخی دین خود را ادا کرده و همواره در صحنههای مختلف نقشآفرین بودهاند.
فرماندار دشتی با اشاره به جایگاه تنگه هرمز و خلیج فارس اظهار کرد: این تنگه و خلیج فارس برای مردم ما یادآور نام شهدای گرانقدری چون مهدوی و توسلی و یادآور ایستادگی در برابر دشمنان است؛ همانگونه که در گذشته هیمنه پوشالی آمریکا در این منطقه در هم شکسته شد، امروز نیز فرزندان این سرزمین با اقتدار از مرزهای کشور دفاع خواهند کرد.
مقاتلی افزود: امروز فرماندهان نیروهای مسلح از جمله سردار تنگسیری با اقتدار با دشمنان از رویارویی با آنان در تنگه هرمز سخن میگویند و بدون تردید آمادگی کامل برای دفاع از کشور در همه زمینه ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه امروز در عرصههای مختلف در حال مقابله با دشمن هستیم، گفت: مسئولان نظام بارها تأکید کردهاند که در برابر هرگونه تعرض، پاسخ قاطع و متناسب داده خواهد شد.
فرماندار دشتی حضور مردم در میدان را حامل پیام مهمی دانست و بیان کرد: ملت ایران هم آگاه هستند و هم زمان شناس و وطن پرست و خون شهدای خود را گرانبها میدانند و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود برسند.
اهمیت روشنگری در ابعاد مختلف
مقاتلی همچنین بر اهمیت روشنگری در ابعاد مختلف تأکید کرد و گفت: اگرچه در شرایط جنگی قرار داریم، اما جمهوری اسلامی هرگز دست به رفتارهای غیراخلاقی نزده است؛ در حالی که دشمنان با حمله به مدارس، بیمارستانها و منازل مسکونی، افراد زیادی را به خاک و خون کشیدهاند اما ما چنین اقدامات غیرانسانی را انجام نداده ایم.
وی خاطرنشان کرد: دشمن متخاصم اگر مرتکب خطای بیشتری شود، پاسخ جمهوری اسلامی سختتر خواهد بود و آنان را از کرده خود پشیمان میکند.
فرماندار دشتی تأکید کرد: درست است که در میانه یک جنگ ناجوانمردانه هستیم اما به مردم عزیزمان اطمینان می دهیم مجموعه دولت در کنار مردم قرار دارد و با همراهی ملت مسیر عزت، مقاومت و پیشرفت ادامه خواهد یافت و تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا کمترین مشکلی در عرصه های مختلف برای مردم ایجاد نشود.
نظر شما