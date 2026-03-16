ملت ایران با تکیه بر وحدت از این مقطع تاریخی با سربلندی عبور خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مقابلی دوشنبه شب در جمع مردم حاضر در تجمع شبانه میدان ولایت فقیه ارومیه با گرامیداشت یاد شهدا و تجلیل از ایستادگی مردم اظهار کرد: ملت ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی قرار دارد و مردم بصیر کشور با هوشیاری و ارادهای استوار، از آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دفاع میکنند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف در میان مردم افزود: دشمنان تصور میکردند با فشارها و توطئهها میتوانند ستونهای خیمه انقلاب را متزلزل کنند، اما ملت ایران بار دیگر نشان دادند که این نظام بر پایه ایمان و اراده مردم استوار است.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر وحدت اقوام در استان تصریح کرد: مردم کرد، ترک و سایر اقوام ساکن در آذربایجانغربی سالهاست در کنار یکدیگر زندگی میکنند و این همزیستی مثالزدنی، پاسخ روشنی به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف و اختلاف در میان مردم است.
مقابلی گفت: خون شهدای این سرزمین در دوران دفاع مقدس و در مسیر دفاع از امنیت و استقلال کشور، پیوندی ناگسستنی میان مردم ایجاد کرده و همین پیوند عامل اصلی اقتدار ملی است.
وی همچنین با تقدیر از حضور پرشور مردم در تجمعهای شبانه ارومیه اظهار کرد: این حضور حماسی نشان میدهد که مردم ایران در برابر توطئهها و فشارهای دشمنان با اتحاد و همبستگی ایستادهاند.
در تجمع شانزدهم مردم ارومیه حضور دانش آموزان در کنار معلمان، معاونان و خانوادهها با همراه داشتنکوله پشتی و تابوتهای نمادین آمریکا و رژیم صهیونیستی که روی زمین حمل میشد حال و هوای حاضی به مراسم بخشیده بود.
