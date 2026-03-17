حرکات نمایشی موتورسواران در زیرکوه ۳ کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدامیرکاظمی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۱ شب گذشته گزارشی مبنی بر وقوع تصادف موتورسیکلت در روستای «افین» از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ دریافت شد که بلافاصله نیروهای امدادی، مأموران انتظامی و پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به بررسیهای انجام شده در محل حادثه افزود: در این سانحه دو دستگاه موتورسیکلت هوندا که هر یک دارای راننده و ترکنشین ۱۶ تا ۱۷ ساله بودند، در حال کورس با یکدیگر با یک دستگاه موتورسیکلت تریل که از مسیر مقابل و در مسیر بافت قدیم به بافت جدید روستا در حرکت بود، برخورد کردند.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: در پی این حادثه سه نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند که برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
سرهنگ امیرکاظمی با بیان اینکه علت این سانحه توسط کارشناسان پلیس راه بررسی شده است، گفت: بیاحتیاطی و تجاوز به چپ ناشی از انجام حرکات نمایشی و کورس از سوی راکبان موتورسیکلت هوندا علت اصلی وقوع این حادثه اعلام شده است.
وی در پایان بر لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و افزود: رانندگان باید از انجام رفتارهای پرخطر و مخاطرهآمیز خودداری کنند تا از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.
