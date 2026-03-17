به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در ادامه بازدیدهای میدانی در شرایط جنگی با حضور در ستاد مدیریت بحران، از بخش‌های مختلف این ستاد بازدید کرد.‌

در این بازدید، مسئولان ستاد مدیریت بحران گزارشی از آخرین وضعیت آمادگی، میزان هماهنگی میان دستگاه‌ های اجرایی و اقدامات انجام‌ شده در حوزه پیشگیری و مدیریت حوادث ارائه کردند.‌

معاون اول رئیس‌جمهوری در جریان این بازدید با اشاره به شرایط کشور و با قدردانی از حضور و همراهی مردم در این مدت، اظهار کرد: «اگر دشمن و عوامل آن به‌دنبال تکرار سناریوهایی نظیر فروغ جاویدان باشند، نیروهای انتظامی و مسلح جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت پاسخ خواهند داد و مرصاد ۲ را رقم خواهند زد.»‌

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی کامل دستگاه‌ها افزود: امروز انسجام ملی، آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین مؤلفه‌های مدیریت شرایط جنگی و مقابله با تهدیدات است.‌

عارف تصریح کرد: باید همه ظرفیت‌های کشور در مسیر تأمین امنیت مردم و تداوم خدمت‌رسانی به‌کار گرفته شود و هیچ‌گونه اختلالی در ارائه خدمات عمومی ایجاد نشود.‌

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، به‌روزرسانی مستمر برنامه‌های عملیاتی و آمادگی برای مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی تأکید کرد.