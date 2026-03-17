رئیس کنفدراسیون ناشنوایان آسیا: شک نکنید ایران پیروز جنگ خواهد شد

محمد پرگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ایستادگی در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث پیروزی عزتمند برای ایران ما خواهد بود، گفت: آیت‌الله خامنه‌ای با شجاعت و ایستادگی در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادند و در نهایت به شهادت رسیدند. این شهادت به تمام جهان این پیام را داشت که مردم ایران همواره آزادانه پای ایمان و آرمان های خود ایستاده‌اند.

وی افزود: دشمن باید بداند مردم ایران قوی تر از همیشه این مسیر مقاومت را ادامه خواهند داد تا به پیروزی دست پیدا کنند. مسیری که در این مدت طی شده به طور کامل نشان می دهد که فقط با ایستادگی و مقاومت می‌توان در برابر دشمن به پیروزی رسید. خدا قوت می گویم به تمام نیروهای مسلح ایران که با عزت و غیرت در میدان نبرد حضور دارند.

پرگر با اشاره به انتخاب آیت‌الله امام مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: این انتخاب نشان می‌دهد که مردم ایران قدرت تصمیم‌گیری دارند و اجازه نخواهند داد که بیگانه‌ها در امور داخلی کشور دخالت کنند. ایشان فردی مردمی و قوی است که می‌تواند مسیر مقاومت و پیروزی را ادامه دهد. این یک پیروزی عظیم برای ایران و اسلام است.

رئیس کنفدراسیون ناشنوایان آسیا در ادامه خاطر نشان کرد: مسیر پیروزی برای ما روشن است و امیدوارم این اتفاق به زودی تحقق پیدا کند. در این مدت در کنار رهبر عزیزمان مسئولان و مردم عزیز کشورمان هم مظلومانه به شهادت رسیدند و خسارت‌هایی به خانه و محل کسب مردم عزیز ایران وارد شده است. اماکن ورزشی هم در این تجاوز وحشیانه دشمن آسیب دیدند ولی به امید خدا با پیروزی رزمندگان اسلام و اراده استواری که مردم کشورمان دارند با قدرت دوباره ایران را بدون دخالت بیگانگان خواهیم ساخت.

او در پایان با اشاره به برنامه های پیش رو برای تیم ناشنوایان ایران گفت: خرداد سال ۱۴۰۵ رقابت‌های قهرمانی آسیا را در پیش داریم. همین حالا هم تعدادی از ورزشکاران ایران خارج از این مرز در مسابقات برون مرزی حاضر هستند و برای به اهتزاز درآوردند پرچم جمهوری اسلامی ایران تلاش می کنند. اتفاق های اخیر و لغو برخی از اعزام ها ذره ای ما را نا امید و بی انگیزه نکرده است. تلاش می کنیم به امید خدا با پیروزی در این جنگ تحمیلی خرداد سال جاری سه تیم جودو، تکواندو و کشتی را عازم قزاقستان محل برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا کنیم و با دست پر به مهین عزیزمان ایران برگردیم.