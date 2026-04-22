به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ناشنوایان ایران پس از پایان بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ که آبان ۱۴۰۴ به میزبانی توکیو برگزار شد وارد دوره‌ای پرچالش و مبهم شد؛ دوره‌ای که با تغییرات مدیریتی، مشکلات مالی و شرایط خاص کشور بیش از هر زمان دیگری آینده این فدراسیون را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

در نخستین تحول مهم بلافاصله پس از پایان این بازی‌ها و قرار گرفتن ایران در جایگاه هشتم این رقابت‌ها که موجی از انتقادها را به همراه داشت، مصطفی نکولعل‌آزاد از ریاست فدراسیون استعفا کرد. این استعفا در شرایطی رقم خورد که انتظار می‌رفت فدراسیون با تکیه بر نتایج به‌دست‌آمده مسیر تثبیت و توسعه را طی کند. با این حال وزارت ورزش و جوانان در ادامه ضمن موافقت با استعفای لعل آزاد، محمد اسدمسجدی را به‌عنوان سرپرست جدید این فدراسیون منصوب کرد تا به‌صورت موقت امور را در دست بگیرد.

بر اساس روال قانونی و مفاد اساسنامه فدراسیون‌ها معمولاً پس از معرفی سرپرست فرآیند ثبت‌نام از نامزدهای ریاست آغاز شده و در نهایت زمان برگزاری مجمع انتخاباتی مشخص می‌شود. اما در مورد فدراسیون ناشنوایان از ششم دی‌ماه که سرپرست منصوب شده تاکنون هیچ خبری از زمان ثبت‌نام کاندیداها یا تاریخ برگزاری انتخابات منتشر نشده، موضوعی که می تواند در روند اجرایی این فدراسیون خلل ایجاد کند.

اسدمسجدی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر یکی از دلایل اصلی این تأخیر را مشکلات مالی عنوان کرد. به گفته او وزارت ورزش در تلاش است تا پیش از برگزاری انتخابات وضعیت مالی فدراسیون را سر و سامان دهد تا رئیس آینده بدون بدهی و حاشیه کار خود را آغاز کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شواهد نشان می‌دهد فدراسیون با بدهی‌های چند میلیاردی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بدهی‌هایی که حتی در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ منجر به مسدود شدن حساب‌های فدراسیون شد و روند فعالیت‌های جاری را با اختلال جدی مواجه کرده است.

در کنار این بحران مالی آغاز جنگ در کشور نیز به مشکلات فدراسیون ناشنوایان همانند سایر فدراسیون‌های ورزشی دامن زده است. نخستین پیامد این شرایط لغو اعزام تیم فوتسال زیر ۲۳ سال ناشنوایان به مسابقات جهانی بود؛ رقابت‌هایی که قرار است در اردیبهشت‌ماه به میزبانی برزیل برگزار شود ولی با این حال ترکیب مشکلات مالی و شرایط جنگی نه‌تنها امکان برگزاری اردوهای آماده‌سازی را از تیم گرفت بلکه در نهایت منجر به لغو کامل این اعزام شد.

این وضعیت برای سایر رشته‌ها نیز نگران‌کننده است. تیم‌های ملی کشتی، والیبال، تکواندو و جودو ناشنوایان در خردادماه باید در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی قزاقستان و قرقیزستان برگزار می‌شود شرکت کنند اما این تیم‌ها نیز با دو مانع جدی مواجه‌اند. از یک‌سو کمبود منابع مالی که مانع آغاز اردوهای آماده‌سازی شده و از سوی دیگر شرایط جنگی که آینده اعزام‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

این در حالی است که در برخی دیگر از فدراسیون‌های ورزشی با وجود همین شرایط شاهد برگزاری اردوهای تیم ملی و حتی اعزام‌های زمینی به رقابت‌های برون‌مرزی هستیم. مقایسه این وضعیت با شرایط فدراسیون ناشنوایان نشان‌دهنده عمق مشکلات و نابرابری در مدیریت و تخصیص منابع است.

در مجموع فدراسیون ناشنوایان این روزها با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان روبه‌روست. از خلأ مدیریتی و تأخیر در برگزاری انتخابات گرفته تا بحران مالی و محدودیت‌های ناشی از شرایط کشور. ادامه این روند می‌تواند تبعات جدی برای ورزش ناشنوایان ایران در سطح بین‌المللی به همراه داشته باشد مگر آنکه تصمیمات فوری و مؤثری برای خروج از این وضعیت اتخاذ شود.