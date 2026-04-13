بزرگترین دغدغه ورزش ناشنوایان در سال جدید/ وزارت ورزش مشکل را حل کرد

محمد اسد مسجدی سرپرست فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون اظهار کرد: فدراسیون ناشنوایان مانند سایر فدراسیونها در انتظار فراهم شدن شرایط مناسب در کشور برای برگزاری اینگونه برنامههاست. با این حال تفاوت در این است که برخی فدراسیونها از پیش تاریخ برگزاری مجمع خود را تعیین کرده بودند که در حال حاضر تمامی این مجامع انتخاباتی هم به تعویق افتاده است.
وی افزود: با توجه به مشکلات موجود در فدراسیون ناشنوایان در ابتدا مقرر شد در دوره سرپرستی و با همکاری وزارت ورزش و جوانان این مسائل برطرف شود و سپس زمان برگزاری انتخابات تعیین شود.
سرپرست فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با اشاره به مشکلات موجود این فدراسیون عنوان کرد: یکی از بزرگترین چالشهای ما در این فدراسیون مسائل مالی است. در خرداد ۱۴۰۵ چند اعزام مهم پیشرو داریم اما بهدلیل کمبود بودجه و همچنین شرایط موجود کشور هنوز موفق به آغاز اردوهای تیمهای ملی نشدهایم.
مسجدی ادامه داد: تیمهای تکواندو، کاراته و کشتی باید در رقابتهای آسیایی شرکت کنند و ما در تلاش هستیم در صورت تأمین منابع مالی و همچنین اخذ مجوز از شورای تأمین برای برگزاری اردوها هرچه سریعتر روند آمادهسازی ملیپوشان را آغاز کنیم. در صورت فراهم شدن شرایط اولویت ما برگزاری اردوها در تهران است در غیر این صورت ناچار خواهیم بود تمرینات تیمهای ملی را در استانهای دیگر برگزار کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به مسدود بودن حسابهای مالی فدراسیون اظهار کرد: این مشکل در اسفند ۱۴۰۴ با همکاری وزارت ورزش و جوانان برطرف شد و توانستیم بخشی از بدهیهای فدراسیون را تسویه کرده و حقوق و مزایای کارکنان را نیز پرداخت کنیم. با این حال فدراسیون همچنان با بدهی قابلتوجهی مواجه است که وزارت ورزش در تلاش است آن را نیز برطرف کند.
مسجدی در پایان تاکید کرد: در این مدت تلاش کردیم با همکاری انجمنها و جذب حامیان مالی بخشی از مشکلات مالی را جبران کنیم اما بهجز یک یا دو انجمن سایر انجمنها از توان لازم برای تحقق این هدف برخوردار نبودند.
