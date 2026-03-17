امینی: ۱۱۰ کیلوگرم مرغ غیر بهداشتی در رشت کشف و ضبط شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مقابله و برخورد قاطع با اخلالگران در حوزه بازار و همچنین طرح ماه مبارک رمضان و عید نوروز، گشت مشترک تعزیرات حکومتی از فروشگاه‌های مرغ بازرسی بعمل آورد و تخلف غیر بهداشتی ۱۱۰کیلو گرم مرغ محرز و امحا وگزارش تخلف برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: تعزیرات حکومتی با افراد سودجو که در ایام جنگ تحمیلی کالاهای غیر بهداشتی وتاریخ مصرف گذشته عرضه نماید به شدت برخورد می کند.

امینی گفت: شهروندان می توانند هرگونه تخلف صنفی را به شماره ۱۳۵تعزیرات حکومتی اعلام تا د ر اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.