تأکید فرماندهی انتظامی هرمزگان بر پرهیز از رفتارهای پرخطر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، همزمان با فرارسیدن ایام پایانی سال و مراسم چهارشنبه آخر سال، که با ماه مبارک رمضان، جنگ تحمیلی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش اسرائیل علیه ملت مظلوم و شجاع ایران مقتدر اسلامی ، شهادت رهبر معظم انقلاب (رحمه الله علیه) و شهادت جمعی از سرداران، سربازان وطن، هموطنان و همچنین شهادت دانش آموزان در حادثه تروریستی مدرسه شجره طیبه میناب تقارن یافته است، ضمن تاکید بر لزوم تکریم مقام شامخ شهدا و ایثارگران، از عموم مردم شریف و خانواده‌های گرامی استان درخواست کرد تا با پرهیز از هرگونه رفتار پرخطر و حادثه‌ساز در مراسم چهارشنبه آخر سال، پاسدار حرمت این ایام و مقام شهدا باشند.

سردار رفیعی کیا با اشاره به سختی‌های ناشی از حملات ددمنشانه و غیرانسانی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در طول جنگ تحمیلی رمضان که نیروهای امدادی، درمانی و نیروهای مسلح مقتدر را درگیر خود ساخته است، اظهار داشت: در شرایطی که کشور در مقاطع حساس تاریخی قرار دارد، فشار مضاعفی بر دوش نیروهای خدمت‌رسان ، امدادی و انتظامی و امنیتی قرار دارد، انتظار می‌رود آحاد جامعه با درک این مسئولیت خطیر، با پرهیز از اعمال پرخطر و نسنجیده در چهارشنبه آخر سال، ضمن حفظ سلامتی خود و خانواده،موجبات آسایش و آرامش جامعه را فراهم آورند.

فرمانده انتظامی هرمزگان در پایان، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم شریف در ماه ضیافت الهی، از آنان خواست تا با حضور مسئولانه و هوشمندانه در میدان ، یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و مدافعان حریم امنیت و اقتدار ایران اسلامی را گرامی داشته و برگ زرین دیگری بر افتخارات این ملت سرافراز بیفزایند و بیش از پیش اسباب ناامیدی و استیصال دشمن جنایتکار را فراهم نمایند.